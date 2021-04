Sechs Zentimeter fehlen beim Spargel in Seyda

Die Kälte bremst das Wachstum des Seydaer Spargels aus. Was die Verantwortliche Bettina Nitzschke-Dümichen noch nicht erlebt hat und die Helferinnen erzählen.

Die beiden Helferinnen Bärbel Hirschmann (links) und Diana Riech, hier beim Folie befestigen, helfen seit Jahren in der Spargelernte mit.

Seyda - „Das Telefon bimmelt schon die ganze Woche“, betont Bettina Nitzschke-Dümichen, die Gaststätten-Betreiber und Privatpersonen wie in einer Endlosschleife vertröstet. Es sei zu kalt, ist ein Standardsatz der Spargelverantwortlichen der Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe, die solch eine Situation seit Amtsantritt - als Chefin über das Edelgemüse - vor 21 Jahren noch nicht erlebt hat. „Uns fehlen locker zweieinhalb Wochen Ernte“, sagt sie und zeigt mit Daumen und Zeigefinger an, dass dem Spargel etwa sechs Zentimeter fehlen, um aus der Erde zu schauen.

Im vergangenen Jahr sei der Start einigermaßen gut über die Bühne gegangen. Dann haben die Eisheiligen im Mai mit aller Wucht zugeschlagen und alle Planungen über den Haufen geworfen. Gegenüber der guten Ernte 2019 betrage der Verlust etwa 30 Prozent, schätzt die 58-Jährige ein.

Keine schlaflosen Nächte

Bettina Nitzschke-Dümichen ist lange genug im Geschäft, um sich nicht mit schlaflosen Nächten die „Zeit zu vertreiben“. Einerseits pflegt sie den Anspruch, die Kunden mit reichlich Waren und guter Qualität zufrieden zu stellen, andererseits kann sie das Wetter nicht beeinflussen. Neben den bekannten Sorten Backlim, Gijnlim und Grolim wächst auf den zwölf Hektar großen Anbauflächen bei Seyda jetzt auch die Sorte Ramires. „Der ist für unsere Gegend gut geeignet“, schätzt die Verantwortliche ein, die alten Sorten werden von den Vermehrungsbetrieben nicht mehr so häufig angeboten.

Die eingeebneten Flächen ruhen jetzt acht bis zehn Jahre, danach beginnt das Wechselspiel von vorn. Soll heißen: An einer anderen Stelle werden die angehäuften Reihen platt gemacht und auf der ausgeruhten Fläche neuer Spargel angepflanzt. Das Ziel der Chefin ist es, auch 2021 neun Stände - zweimal Jessen, Seyda, Elster, Wittenberg, Zahna, Zwethau, Brandis plus die mobile Variante im Raum Wartenburg/Trebitz - zu beliefern. Zum festen Kundenstamm gehören Gastronomen aus dem Landkreis sowie dem Nachbarland Brandenburg, die seit Jahren in Seyda bestellen und mit auf den Startschuss lauern.

„Wir können uns nur bei den vielen Kunden für ihre Ausdauer und ihr großes Verständnis bedanken“, so die 58-Jährige, die inständig auf wärmere Tage und Nächte hofft, denn eine Spargelsaison endet bekanntlich am Johannistag (24. Juni). Neben dem weißen wird des Weiteren grüner Spargel angeboten, der etwa drei Prozent des Ertrages ausmacht.

Fleißiges Helfer-Duo

Ein kalter Wind weht über die Anbauflächen und zerrt an den dunklen Folien. „Wenn es zu heftig wird, verstehen wir uns nicht mehr“, sagen Bärbel Hirschmann und Diana Riech, die seit Jahren als Helferinnen im Einsatz sind und bei der Arbeit gern mal einen Schwatz machen. Die beiden Frauen laufen mit Werkzeug ausgerüstet die 420 Meter langen Reihen entlang und beschweren die Folien seitlich mit Erde, damit diese bei einer steifen Brise nicht über den Acker fliegen.

Die Arbeit, sagen sie, macht viel Spaß. „So einen späten Anstich haben wird noch nicht erlebt“, meinen sie unisono und untermauern damit die Aussage der Spargelverantwortlichen. Bärbel Hirschmann und Diana Riech sind privat Fan des Edelgemüses. Letztere reicht dazu einen Braten, ihre Kollegin paniert „den Jumbo wie ein Schnitzel“ und brutzelt diesen dann in der Pfanne. „Das ist ein Geheimrezept von meiner Oma aus Pratau“ meint die Seydaerin und weckt mit diesem Satz das Interesse von Nitzschke-Dümichen, die sofort ankündigt, dieses ausprobieren zu wollen.

Die Chefin des Spargels erzählt, dass neun Stecher (Erntehelfer) aus Rumänien angefordert sind, die teilweise zur jährlichen Stammcrew in Seyda gehören. Wann sie eintreffen, sei aufgrund der Pandemie-Bestimmungen ungewiss. Bereits 2020 ist es bei der Einreise zu Verzögerungen gekommen. „Hoffentlich geht die Ernte bald los“, sagt sie und schaut sorgenvoll gen Himmel. (mz/Thomas Tominski)

Auf solch volle Kisten hofft die Spargelverantwortliche der Seydaland Agrarbetriebe, Bettina Nitzschke-Dümichen auch noch in diesem Jahr. Foto: T. Tominski