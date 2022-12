Schwierige Situation - Apotheken rund um Jessen fehlen viele Medikamente

Jessen/MZ - „Die Lage ist wirklich dramatisch“, sagt die Chefin der Paracelsus-Apotheke in Zahna, Eva Stellmach-Schmidt, die über 200 nicht lieferbare Artikel in ihrer Dauerdefekt-Liste angezeigt bekommt. Dies sei nur ihr Bestand, ergänzt sie. Husten- oder Fiebersäfte gehören aktuell zu den Raritäten, ebenso Antibiotika und Magentabletten. Die Apothekerin will keine Panik schüren, doch die Lücken in den Regalen werden größer. Grundsätzlich, so ihre Einschätzung, wird die Mängelliste täglich länger. Mal sind Wirkstoffe nicht vorrätig, dann sind keine Verpackungen oder Beipackzettel lieferbar.