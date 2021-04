Schwerer Unfall in Jessen: Drei Insassen verletzt

Jessen - In Jessen hat sich am Freitag gegen 13 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 22-jährige Peugeot-Fahrerin wartete auf der Linksabbiegespur auf der B 187, dass sich die Schranken wieder öffnen.

Schwerer Unfall in Jessen

Als es soweit war, fuhr sie an, beachtete aber einen vorfahrtsberechtigten Alfa Romeo im Gegenverkehr nicht. Beim Zusammenstoß wurden die Unfallverursacherin wie auch die beiden 59- und 58-jährigen Insassen in dem anderen Auto verletzt und in ein Wittenberger Krankenhaus eingeliefert.

Die Jessener Feuerwehr kümmerte sich neben anderem um die an den stark beschädigten Fahrzeugen auslaufenden Flüssigkeiten und schickte Kraftfahrer, die aus Richtung Listerfehrda nach Jessen wollten, auf die Umleitung durch das Gewerbegebiet.

Während des Rettungseinsatzes, der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung war die B 187 voll gesperrt. (mz/red)