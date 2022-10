Schweinitzer Kinder ziehen die größte Oktoberfrucht

Für ihren mit 189 Zentimetern größten Kürbis in der Aktion erhalten die Kinder aus dem Schweinitzer "Birkengrund" den 1. Platz und damit 5.000 Euro.

Schweinitz/MZ - Auf stattliche 189 Zentimeter Umfang brachten die Kinder der Tagesstätte Birkengrund in Schweinitz den größten ihrer Kürbisse. Sie hatten sich an der Kürbisaktion der Sparkasse Wittenberg beteiligt und im Mai von dort den Samen für das am Ende großvolumige Gemüse erhalten.