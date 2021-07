„Schwarzhacken“ packen in Bethau an

Wenn viele anpacken, dann gelingts. Dass das in Bethau so ist, wird mit der Aufführung von "Das Rübchen" vor der Jury verdeutlicht.

Bethau - „Bei den Schwarzhacken“ heißt Ortsbürgermeister Andreas Nowak am Freitagnachmittag die siebenköpfige Jury für den Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ um Vorsitzende Inken Grauert (Kreisverwaltung Wittenberg) vor dem Gasthaus „Zur Friedenseiche“ in Bethau willkommen. Warum sich der Heimatverein so nennt, sollen die Mitglieder später während der Ortsbesichtigung erfahren.

Da das unmittelbar an der Landesgrenze zu Sachsen gelegene Dorf „sich sehr in die Länge zieht“, wie die MZ von Wehrleiter Danny Burghardt erfährt, werden die Gäste gefahren. Doch bevor es auf den von einem historischen Trecker gezogenen Hänger geht, gibt es zum Begrüßungskaffee eine kleine Vorführung.

Was bewegt wurde

Dabei neben dem von den Kindern anschaulich gesungenen Handwerkerlied eine kurze Inszenierung des Märchens „Das Rübchen“. Damit wollen die Bethauer symbolisieren, was typisch für den Ort ist: Viele, bis hin zu den Kindern, packen mit an. Nicht nur, wenn es um den Dorfputz im Vorfeld der Besichtigung geht, wie die MZ jüngst berichtete.

In Eigenleistung und mit Unterstützung der Technik von Gewerbetreibenden aus dem Ort und der Umgebung wurden unter anderem der Dorfplatz neu gestaltet, ein Spielplatz gebaut, entstand innerhalb von nur einer Woche ein Beachvolleyballfeld, hat sich die Jugend anstelle des alten Schuppens im ehemaligen Schulgarten einen Bungalow errichtet. „Wir sind stolz, dass wir immer etwas bewegt haben“, sagt Wolfram Jähnichen, dessen Großvater, geboren 1890, früher die Schmiede betrieben hat. „Er würde den Ort heute nicht wieder erkennen“.

Großer Gemeinsinn herrscht in dem 150-Seelen-Ort nicht erst in jüngerer Vergangenheit. Wie die Kommission in der Kirche erfährt, ermöglichte eine spendable und handwerklich begabte Dorfgemeinschaft schon in der 1950er Jahren unter zum Teil waghalsigen Aktionen die Sanierung des einsturzgefährdeten Kirchturms. Denn dafür war in der DDR kein Geld zu bekommen.

Dass bei allen Arbeitseinsätzen mehr als nur eine Handvoll Einwohner mitwirkt, belegen Videos, die sich die Jury im Dorfgemeinschaftshaus - der ehemaligen Schule - ansehen kann. „Das ist wirklich beeindruckend“, flüstert Grauert der MZ-Reporterin zu. Nachzuerleben ist auch, wie die Kinder und Jugendlichen in einem ganztägigen Graffiti-Workshop unter Anleitung von Profis eine einst graue Wand ansehnlich gestaltet haben.

Für die MZ lüftet Sandra Matzke das Geheimnis der „Schwarzhacken“: Um zur Arbeit zu kommen, mussten die Bethauer früher immer über einen Feldweg zur Kleinbahn nach Prettin laufen. Weil sie schon im Nachbarort mit schwarzen Füßen ankamen, haben ihnen die Labruner den Namen verpasst. Beim Bethauer Dorffest ist es daher Ritual, Zuzüglern die Hacken schwarz anzumalen, um sie so symbolisch in die Gemeinschaft aufzunehmen. „Früher erst ging das erst ab dritte Generation“, fügt Sandra Matzke, scherzhaft hinzu. Heute wäre es zu schade, das Potenzial aufgeschlossener Neubürger zu verschenken.

Sechs sind angetreten

Bethau ist für die Bewertungskommission die letzte Station. In der kommenden Wochen wollen die Mitglieder zusammenkommen, um den Sieger zu wählen, der dann für den Landeswettbewerb qualifiziert ist. „Es ist immer eine schwere Entscheidung“, sagt Inken Grauert. Dem Wettbewerb gestellt haben sich weiterhin Schköna (Stadt Gräfenhainichen), Radis und Wartenburg (Kemberg), Bräsen (Coswig) und Korgau (Bad Schmiedeberg). (mz)