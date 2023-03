Die besten Kostüme in Schwarz und Weiß wurden in Prettin vom DAS-Team natürlich prämiert.

Prettin/MZ - Auf der Welle der guten Laune surften die Karnevalisten aus Kleindröben in den zum Bersten gefüllten Saal des Prettiner Gemeinschaftshauses. Nach dem akrobatischen Auftakt legten die Herren auf der Bühne eine kesse Sohle zu den Beats der Backstreet Boys hin. Natürlich war abzusehen, dass es in den Feuerwehr-Jacken viel zu warm zum Tanzen ist. Folglich entledigten sich die Herren der Oberbekleidung. Was aber Abkühlung hätte bringen können, goss nur noch mehr Öl ins Feuer – in ohrenbetäubender Lautstärke jubelten die Damen im Publikum den halbnackten Männern auf der Bühne zu.