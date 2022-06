Schuppen brennt in Kremitz

Hölzernes Bauwerk in einem Garten wird vollständig vernichtet. Etliche Feuerwehren werden alarmiert. Worin die Ursache des Brandes liegen könnte.

Kremitz/MZ - Lichterloh habe es gebrannt, schildert der Grundstücksbesitzer seine Entdeckung am Dienstagmittag im Garten hinterm Haus mitten in Kremitz. Unmittelbar zuvor seien Elektrosicherungen herausgesprungen. Es habe „komisch gerochen“, meinte er. Und auf der Suche nach der Herkunft des Schmauches habe er dann im Garten den Brand entdeckt. „Da stand schon alles in Flammen“, berichtet der 81-Jährige, als die gelöscht sind. „Schon von weitem konnten wir schwarze Qualmwolken erkennen“, berichtet die Jessener Feuerwehr auf ihrer Facebookseite.