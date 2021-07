Schuljahr endet an Sekundarschule Jessen-Nord

Jessen/MZ - Die Tränen kommen spät. Lisanne Otto versucht bei der Abschlussrede, die sie zusammen mit Dana Klick und Leonie Waas hält, sich von ihren Emotionen nicht überwältigen zu lassen. Sie legt Pausen ein, spricht betont und langsam - doch gegen Abschiedsschmerz ist kein Kraut gewachsen. „Ich werde meine 10 b vermissen“, meint sie, sechs Jahre gemeinsame Zeit auf der Sekundarschule Jessen-Nord haben zusammengeschweißt.

Die 16-Jährige hat große Pläne. Nach dem Abitur möchte sie Archäologin werden und später bei Ausgrabungen in Ägypten verborgene Schätze freilegen. „Das hat mich schon immer fasziniert“, sagt sie und ergänzt, dass mit der feierlichen Zeugnisausgabe die Party nicht zu Ende ist. Der Großteil der Klasse trifft sich am Abend zu einer Grill-Fete.

Klare Vorstellungen

Die besten Abschlusszeugnisse 2021 haben Robin Rühlicke (1,1) und Chantal Kloppisch (1,5) erhalten. Nach dem Fachabitur in Dessau peilt der 16-Jährige eine berufliche Karriere als Informatiker für Systemintegration an. „Ich baue dann zum Beispiel Server“, meint er knapp. Rühlicke hofft, dass der Kontakt zu seinen engsten Freunden später nicht abreißt.

Passend zum festlichen Anlass: die schicke Garderobe. (Foto: Tominski)

Jeder zieht nach der Schule zwar selbstständig in die Welt hinaus, doch es gibt genügend Kommunikationsmittel, um sich zu verständigen. Chantal Kloppisch hat in puncto berufliche Zukunft zwei Eisen im Feuer. Es reizt sie, in die Wirtschaft zu gehen, andererseits träumt sie von einer Karriere bei der Polizei. „Dieser Beruf ist abwechslungsreich und spannend zugleich“, meint sie.

Die Mehrzweckhalle neben der Nordschule füllt sich langsam. Jeder Besucher befolgt das Hygienekonzept, bis zum Einnehmen des Sitzplatzes herrscht Maskenpflicht. Die 53 Schüler der drei zehnten Klassen, haben zu diesem Zeitpunkt mit Aufstellen für das Abschlussfoto bereits die erste Prüfung hinter sich. Rücken gerade, Schultern vor, lächeln, Knie anwinkeln - solch ein Prozess dauert.

Die eingangs erwähnten Dana Klick und Leonie Waas sind beim „Schaulaufen“ mit von der Partie. Beide haben von ihrem weiteren Weg klare Vorstellungen. Nach dem Fachabitur, so Klick, geht es höchstwahrscheinlich zur Bundespolizei, Waas zieht es in die Medizin. „Ich bin sehr ehrgeizig“, sagt sie und erläutert im Eiltempo ihren Karriereplan. Nach dem Fachabitur in Falkenberg geht es zum Medizinstudiums. „Mein Traum ist die Chirurgie“, so Waas, die auch beim Thema Kleid nichts anbrennen lässt.

Jannik Winter und Robin Rühlicke (re.) wurden ausgezeichnet. (Foto: Tominski)

„Bei der Jugendweihe habe ich ein roséfarbenes getragen. Das rote Kleid heute soll den Aufbruch in ein neues Leben signalisieren.“ Bei Jungs spielt Farbe auch eine Rolle. Jannik Winter, der in ein paar Jahren als Erzieher arbeiten möchte, trägt zum schicken Anzug eine roséfarbene Fliege. „Wir haben auf einer Hochzeit über die passende Farbe diskutiert. Passt doch gut.“

Gemeinsame Reise

Direktorin Steffi Rost vergleicht die Schulzeit der Zehntklässler mit einer Zugfahrt. „Ein großer Bahnhof wurde nach vier Jahren Grundschulzeit erreicht. Dann seid ihr in Richtung Sekundarschule umgestiegen. Alle Abteile waren plötzlich voller neuer Mitschüler.“ In der gemeinsamen Zeit hat es viele Wanderfahrten gegeben. Anschließend sind alle mit neuem Elan in den Heimatzug Unterricht gestiegen und nach Vorgabe der Fahrtroute am Zielbahnhof Schulabschluss angekommen.

Direktorin Steffi Rost übergibt Chantal Kloppisch das Abschlusszeugnis. Die 16-Jährige ist beste Schülerin ihres Jahrgangs. (Foto: Thomas Tominski)

Doch die Reise dorthin ist auch von Unterbrechungen geprägt gewesen, kommt Steffi Rost auf die Zeit von Lockdown, Homeoffice und Schulschließungen zu sprechen. „Genau eine Woche vor den Weihnachtsferien 2020 stand der Zug still.“

Sensationelle 43 Prozent, so die Direktorin, haben einen erweiterten Realschulabschluss im Gepäck. Das heißt: 23 von 53 Schülern dürfen auf den Abiturzug aufspringen. Für Lacher unter den Gästen sorgen Zitate von Schülern bei der mündlichen Prüfung. Zum Beispiel: „Ich möchte sie aufklären, aber nur über den Sternenhimmel.“ Egal, so Rost zum Abschluss, wohin die Reise geht. Wir auf dem Bahnsteig wünschen eine angenehme Fahrt. (mz)