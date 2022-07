Schülerinnen erzählen lebendige Geschichte in KZ-Gedenkstätte Lichtenburg Prettin

Gymnasiastinnen aus Jessen geben starken Frauen in der Lichtenburg eine Stimme. Was die Hallenser Künstlerin Petra Reichenbach damit bezweckt.

Prettin - Nane-Marie Noa aus der 9a des Jessener Gymnasiums schaut konzentriert auf den von Melanie Engler gehaltenen Zettel und liest den Text betont vor. Es geht um die jüdische Entertainerin Lotti Huber, die ein Jahr als KZ-Insassin in Prettin verbracht hat. Im Rahmen des Heimatstipendiums #2 „Starke Frauen in der Lichtenburg“ werden je fünf Persönlichkeiten aus der Renaissance und der NS-Zeit demnächst in den Frauengemächern vorgestellt.