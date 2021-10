Schüler entwickeln Geschäftsideen - Futurego Sachsen-Anhalt startet in neue Wettbewerbsrunde

So stellt sich Futurego erfolgreiche Schüler-Geschäftsleute vor.

Jessen/MZ - Mit einer vierwöchigen Promotiontour, die überwiegend digital realisiert wurde, ist der Schülerwettbewerb Futurego Sachsen-Anhalt in eine neue Runde gestartet. Darüber informiert die Univations GmbH, die das Projekt im Auftrage des Landes-Wirtschaftsministeriums betreut.

Insgesamt verzeichneten die Ausrichter über 800 Anmeldungen von Schülerinnen und Schülern aus Sachsen-Anhalt, heißt es in der Mail an die Presse weiter. Im Wettbewerb wird spielerisch Wissen über wirtschaftliche Zusammenhänge und die Chancen beruflicher Selbständigkeit vermittelt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer setzen sich praktisch mit wirtschaftlichen Vorgängen auseinander, indem sie ihre eigenen Geschäftsideen entwickeln. Ziel ist es, allen Wettbewerbsteilnehmern und -teilnehmerinnen verschiedene Kernkompetenzen zu vermitteln, welche nicht nur eine Existenzgründung, sondern auch den erfolgreichen Einstieg in eine berufliche Karriere fördern.

So sollen unter anderem interdisziplinäres Denken und Handeln, digitales Verständnis sowie soziale Kompetenzen, wie Teamfähigkeit und Konfliktmanagement, entwickelt und gefördert werden.

Im Rahmen der landesweiten Promotiontour hat das Team von Futurego Sachsen-Anhalt interessierte Schüler und Lehrkräfte von 242 Schulen zu den Inhalten und dem Ablauf des Wettbewerbs informiert. Teilnehmen können Schüler aller Schulformen ab der achten Klasse, welche in den folgenden Monaten zumeist im Team eine eigene Geschäftsidee entwickeln und sich mit allen Facetten einer Gründung befassen. Darüber hinaus erstellen die Schülerteams einen Prototypen und drehen ein Video zur Geschäftsidee. Das dazu notwendige Wissen wird den Schülern im Verlauf des Schuljahres kostenfrei in landesweiten Workshops und individuellen Coachings vermittelt.

Dank der Unterstützung durch regionale Unternehmen werden die besten Geschäftsideen auf der Abschlussveranstaltung am 10. Mai 2022 in Halle mit Geld- und Sachpreisen ausgezeichnet. Futurego Sachsen-Anhalt wird im Rahmen der ego.-Existenzgründungsoffensive des Landes Sachsen-Anhalt durchgeführt und aus Mitteln des Ministeriums für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt und dem Operationellen Programm des Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert sowie durch die Univations GmbH koordiniert.