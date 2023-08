An diesem Freitagabend beginnt die heiße Phase: Das Schul- und Heimatfest in Jessen startet. Die MZ informiert über einige der Angebote sowie Regeln, die eingehalten werden sollten.

Jessen/MZ - Die heiße Phase des 185. Schul- und Heimatfestes in Jessen beginnt an diesem Freitag. Gefeiert wird bis zum kommenden Montag, 14. August. Die MZ schaut auf Vorhaben und gibt einige Hinweise zum Festablauf in den nächsten Tagen in der Stadt an der Schwarzen Elster.