Schul- und Heimatfest Das ist die 29. Jessener Weinprinzessin

In Jessen wird gerade das 185. Schul- und Heimatfest gefeiert. Am Dienstagabend wurde mit Sophie Henze die 29. Jessener Weinprinzessin gekürt. Wer sie ist und welchen Wein sie am liebsten trinkt.