Schon wieder ein Feuer bei Löben

Zwischen Löben und Mönchenhöfe hat es am Mittwoch erneut gebrannt. Wieder ging die Meldung zur Mittagszeit ein.

Wieder musste ein Waldbrand bei Löben gelöscht werden, diesmal erneut an der Straße nach Mönchenhöfe. Es ist von Brandstiftung auszugehen.

Löben/MZ - Wieder war es zur Mittagszeit, wieder in einem Wald bei Löben. Am Mittwoch gegen 12.30 Uhr wurde ein Feuer im Wald zwischen Löben und Mönchenhöfe bemerkt. Die Wittenberger Leitstelle alarmierte die Feuerwehren von Annaburg, Holzdorf, Löben und Premsendorf. Die Brandstelle befand sich neben der, auf der am Montag gelöscht werden musste.