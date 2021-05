Schon Kleinste lernen deutsch

San Sebastián/Jessen - Da sich die Schule, an der ich für zehn Monate tätig bin - zur Erinnerung an den jüngsten Bericht vom Montag: es ist eine deutsche Auslandsschule -, im Baskenland befindet, gilt neben Deutsch Euskera (Baskisch) als eine weitere wichtige Sprache an der Schule. Die Muttersprache der meisten Schüler*innen ist allerdings Spanisch, sie dient als Bindeglied zwischen den beiden anderen Sprachen und Kulturen. Somit umfasst der Spracherwerb an der Schule größtenteils diese drei Sprachen.

Die englische Sprache steht dabei etwas im Hintergrund. Sie ist ein Wahlpflichtfach und wird erst ab der 6. Klasse angeboten.

Um das Erlernen der Sprachen für die Schüler möglichst früh zu fördern und somit zu vereinfachen, stellt die Deutsche Schule schon für den Kindergarten regelmäßig Praktikanten ein, deren Muttersprache deutsch ist. Dazu gehöre auch ich. Der Kindergarten setzt sich aus vier Altersgruppen zusammen: etwa 40 fünfjährigen Kindern, die bald in die Schule kommen, den 32 Vierjährigen, den 48 Dreijährigen und den Zweijährigen. Das sind 24 Kinder.

In dieser Gruppe arbeite ich mit drei weiteren Erzieherinnen zusammen. Zwei Erzieherinnen aus Spanien, die mit den Kindern zum Großteil auf Euskera sprechen und eine weitere deutsche Erzieherin. Somit helfe ich den Kleinsten der Schule schon von Anfang an, deutsche Worte und kurze Sätze zu verstehen. Spanisch wird eigentlich nur gesprochen, wenn die Kinder etwas nicht verstanden haben oder wenn geschimpft wird.

Kim Bischoff (Foto: Bischoff)

Mein Arbeitstag beginnt um 7.30 Uhr morgens. Dann fahre ich mit dem Bus fünfzehn Minuten zur Schule. Dort beginne ich in der ersten Klasse der Grundschule mit der Morgenaufsicht für die Kinder, die schon eine Stunde vor dem Unterrichtsbeginn in der Schule sind. Um 9 Uhr beginnt dann meine eigentliche Arbeit im Kindergarten. Wie für die Schüler*innen beginnt auch für die Kinder im Kindergarten die Schule um neun Uhr.

Allerdings mit einer Stunde Erlebnisreise, so nennen die Erzieherinnen, die „profesoras“ genannt werden, das freie Spielen der Kids. Nach einer Stunde, also um 10 Uhr, beginnen wir mit dem Aufräumen und dem Morgenkreis, welcher in Deutsch oder Baskisch abgehalten wird (wird fortgesetzt). (mz)