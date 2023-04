Wildtierfotograf Jan Janisch aus Mellnitz löst in sozialen Netzwerken Welle von Kommentaren aus. Was der 42-Jährige bei seiner eigenen Veranstaltung plant.

Mellnitz/MZ - Die Meldung geht über Ostern durch die Decke. Am Nabu-Artenschutzzentrum im niedersächsischen Leiferde wird ein abgetrennter Wolfskopf aufgefunden. Wildtierfotograf Jan Janisch aus Mellnitz, der in der Szene gut vernetzt und auch als „Geist des Waldes“ bekannt ist, bekommt diese Nachricht mit Fotos am Karfreitag von befreundeten Naturschützern zugeschickt – und löst damit in den sozialen Netzwerken eine Welle an Kommentaren aus. „Ich habe damit mehr als 80.000 Personen erreicht“, so der 42-Jährige, der seit der Veröffentlichung über 700 neue Follower auf seinem Instagram-Account verzeichnet.