Listerfehrda/MZ - Vor zwei Tagen waren es noch 50 der Rassen Merino Landschaf und Schwarzköpfiges Fleischschaf. Nachdem Schäfer Silvio Hein an diesem Freitag verständigt worden war, kann er nur noch 31 lebende Tiere zählen. Die anderen 19 liegen verteilt unter und zwischen den Photovoltaiksträngen der Anlage am Ortseingang von Listerfehrda. Jagdpächter Ronny Hanl hatte ihn am Nachmittag angerufen, nachdem er selbst durch einen Einwohner des Ortes erfuhr, dass da einzelne Schafe mutmaßlich tot in dem eingezäunten Areal der Anlage lägen.