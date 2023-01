Traditionsrestaurant feiert Jubiläum Schnapszahlen zum Runden - Wie Inhaber und Kunden des Restaurant „Haus am Wald“ in Zörnigal das 30-jährige Bestehen feiern

Edeltraud und Günter Küstenbrück laden ins „Haus am Wald“ zur Feier ein. Welche Gerüchte nicht stimmen und was in Zörnigall auf der Speisekarte steht.