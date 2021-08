Schmetterbälle in Annaburg

Annaburg - Hinter dem Neugraben in Annaburg wird am Samstag, 14. August, ab 14 Uhr wieder um Urkunden geblockt, gebaggert und geschmettert, was die Hände hergeben. Der Neuhäuserverein lädt zum 10. Jubiläums-Beachvolleyballturnier in die Holzdorfer Straße 70. Nachdem im vergangenen Jahr die geplanten drei Turniere coronabedingt ausfallen mussten, freut sich die Vereinsschriftführerin Heike Schulze ganz besonders darüber, dass sich in diesem Jahr wieder zwölf Mannschaften zu je zwei Spielern, aus Annaburg, Löben, Groß Naundorf und sogar aus Schönewalde angemeldet haben. „Immerhin können wir in diesem Jahr wieder mit unserem Sommerturnier starten.“

Die ersten drei Siegermannschaften werden mit Urkunden prämiert. „Für Verpflegung wird ausreichend gesorgt sein“, so Heike Schulze, die die Besucher lediglich darauf hinweist, die geltenden Coronaregeln zu beachten und sich daran zu halten. (mz)