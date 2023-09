Schmackhafte Verbindung - Dresdener Whisky in Chardonnay-Fässern aus Jessen veredelt

Brennmeister Jörg Hans, Ingo Hanke, Frank Hanke, Anabel Hanke und Frank Leichsenring (von links) präsentieren auf dem Jessener Weingut die nächste Sorte der Winzer-Edition. Der Single Malt „Hellinger 42“ ist das siebente Jahr in zwei Chardonnay-Fässern gereift.

Jessen/MZ - Jörg Hans ist mit dem Ergebnis zufrieden. Er lässt den Whisky im Glas kreisen, atmet die Aromen ein und bewertet den Single Malt knapp mit „fruchtig“. Der erfahrene Brennmeister aus der Dresdner Whisky-Manufaktur betont, dass der hauseigene Single Malt „Hellinger 42“ zunächst sechs Jahre in amerikanischen Bourbonfässern gereift ist und in den aus Jessen gelieferten Chardonnayfässern im Finish „seine persönliche Note“ erhalten hat. Die Lagerung in diesen Fässern bereichert den Single Malt mit den typischen Aromen des Chardonnays, der im Holz seine Spuren hinterlassen hat. Der Alkoholgehalt beträgt 46 Prozent.