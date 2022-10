Schlemmen auf der Jessener Schlosswiese

Viele kulinarische Trends gibt es an diesem Wochenende.

Mitarbeiter von Streetfood bringen am Eingang Transparente an.

Jessen/MZ - Nach Herzenslust Schlemmen können die Gourmets des Jessener Landes ab diesem Freitagnachmittag und bis zum Sonntag zu Füßen des Jessener Schlosses. „Streetfood on Tour“ heißt es an diesem Wochenende. Es ist ein Markt der kulinarischen Spezialitäten. 28 Anbieter werden in Jessen die Gäste verwöhnen, verspricht Alexander Kopke, der Veranstalter aus Magdeburg.