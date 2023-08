Seit über 20 Jahren nun schon wird die Tradition in Grabo gepflegt. Was Einwohnern und Gästen diesmal geboten werden konnte.

Schausteller vs. Dorfkicker: So feiert Grabo sein Heimatfest

Sommer in Sachsen-Anhalt

Grabo/MZ - Ohne ihn persönlich erwähnt zu haben, dürfte den Besuchern des Heimatfestes Grabo am Samstag eine Person ganz besonders am Herzen gelegen sein – der Erfinder des Festzeltes. Denn der Schauer, der wenige Minuten vor Beginn des Heimatfestprogramms niederging, sorgte regional nicht nur für Sturzfluten und nasse Keller, sondern hielt auch die Gäste des Graboer Heimatfestes gebannt an einem Ort gefangen. Dank des wetterfesten Daches blieben diese aber trockenen Hauptes und durften sich auf zwei Stunden Unterhaltung freuen.