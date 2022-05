Schaumanufaktur Mauken blickt auf erfolgreiches Jahr zurück - Was sich dennoch ändern soll

Schaumanufaktur Mauken ist bis zum 31. Oktober geöffnet. Chefin Bärbel Mühlbach blickt auf erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Was geändert werden soll.

Mauken/MZ - Bärbel Mühlbach nimmt ihr persönliches Statistik-Buch aus dem Schrank und sucht das Datum 21. Februar. An diesem Tag, sagt die Chefin der gläsernen Eismanufaktur in Mauken, ist der Startschuss bei 16 Grad und Sonnenschein gefallen. Die 57-Jährige erzählt von einem erfolgreichen Geschäftsjahr, vielen zufriedenen Kunden und einer Eisproduktion am Fließband.