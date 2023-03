Schaukommissonen entdecken im Jessener Land Wenige Mängel an den Gewässern

Vermutlich waren es Dachse, die hier am Graben eins bei Düßnitz diesen Berg für ihren Dachsbau aufgeschichtet haben.

Jessen/MZ - Insgesamt bescheinigen die Sprecher der sieben Schaukommissionen dem Unterhaltungsverband Schwarze Elster am Mittwochmittag eine gute Arbeit. Der Verband hat sich um den Zustand der Gewässer zweiter Ordnung zu kümmern. Das ist vorrangig das Grabensystem in den Flächen. Nachbargemeinschaft ist der Unterhaltungsverband Fläming-Elbaue mit Sitz in Wittenberg.