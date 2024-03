Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Annaburg/Jessen/MZ. - „Es ist fünf vor zwölf“, mahnt Michael Däumichen im Stadtrat Annaburg. Der Plossiger, der zu den Initiatoren der Petition mit 3.200 Unterschriften gehört, in der von Bund und Land wirksame Maßnahmen gegen die Raupenplage gefordert werden, ist sicher, dass Magdeburg die Dringlichkeit der Problematik nicht bewusst ist. Zwar hat sich der Petitionsausschuss des Landtags von Sachsen-Anhalt bereits einmal mit dem Thema befasst, ebenso der Gesundheitsausschuss. Der Umweltausschuss, in dem die Forderungen aus den hiesigen Städten ebenfalls Thema waren, fühlt sich nicht zuständig, hatte dessen Vorsitzende Kathrin Tarricone (FDP) gegenüber der MZ mitgeteilt. So der Stand bislang. Der Petitionsausschuss hat erklärt, dass er dieses Thema noch nicht abschließend beraten hat, es werde also noch mal in einer der nächsten Sitzungen aufgerufen.