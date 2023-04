Der Hemsendorfer Schlosspark wird einer umfassender Schönheitskur unterzogen. Die Arbeiten an der Bepflanzung und den Wegen sind nahezu abgeschlossen. Was als nächstes kommt.

Hemsendorf/MZ - Während Lutz Pötzsch am vergangenen Freitag per Radlader einen Erdhaufen im Hemsendorfer Schlosspark verteilt, ziehen seine Kollegen im Parallelweg ein Schottergemisch von der Ladefläche des Multicars. „Dessen Körner messen maximal fünf Millimeter im Durchmesser“, weiß Jessens Bauhofleiter Thomas Riedel. Mit diesem Schotter bilden seine Mitarbeiter unter der Leitung von Lutz Pötzsch eine Schicht auf der bisherigen Wegedecke. Weiter hinten knattert Klaus Langer auf der kleinen Motorwalze über das frisch aufgetragene Materialgemisch und verfestigt so die neue Oberfläche des Weges.