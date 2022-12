Rund um die Uhr in Jessens Sprint-Tankstelle für die Kunden da

Betreiber Christoph Pötzsch und seine Stellvertreterin Daniela Tschage haben am Jahresende Dienst in der Jessener Sprint-Tankstelle. Fürs Foto stehen sie hier gemeinsam hinterm Kassentresen der Tankstelle, was eher selten ist.

Jessen/MZ - „Ich freue mich, dass Sie dabei auch an uns denken“, reagiert Daniela Tschage auf die Terminanfrage der MZ. Sie wird am Neujahrstag die Kunden der Sprint-Tankstelle in Jessens Rehainer Straße bedienen. Gemeinsam mit Betreiber Christoph Pötzsch berichtet sie von ihrem Dienst. Für ihn sind Schichten an Feiertagen genauso wenig ein Problem, wie für seine Mitarbeiter. Schließlich hat seine Tankstelle jeden Tag rund um die Uhr für die Kunden geöffnet.