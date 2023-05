Die HWS-Springer vom Elsteraner Karnevalsverein überraschen die Festgäste in Ruhlsdorf mit ihrer Show.

Ruhlsdorf/MZ - Rege beteiligt haben sich die Ruhlsdorfer und ihre Gäste an diesem Wochenende bei den verschiedenen Veranstaltungen während ihres Dorf- und Schützenfestes. Darüber freut sich am Sonntag Sven Henze vom Vorstand des Heimatvereins sehr, als er am Nachmittag ein kurzes Fazit zieht. Das diesjährige Fest steht, wie berichtet, im Zeichen des 25-jährigen Bestehens des Heimatvereins.