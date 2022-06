Rolle rückwärts

Jessen - Dass der Öffentliche Personennahverkehr im Kreis Wittenberg schlecht durchschaubar und unflexibel ist, beklagen vor allem ältere Bürger auf dem Lande. Ob bei Bürgerversammlungen mit Vertretern der Bundes- oder Landespolitik, ob bei der Diskussion über die gemeindlichen Entwicklungskonzepte wie etwa in Annaburg - das Thema Mobilität im ländlichen Raum im Kreis ist ein Dauerbrenner.

Im Oktober 2018 berichteten wir an dieser Stelle vom Ärger eines Bürgers, der nach einer Wanderung von Prettin nach Klöden einen Anrufbus bestellen wollte, um zurück zum Ausgangspunkt zu gelangen. Das war nicht möglich. Weil sich Anrufbusse seit 2014 nur auf den festgelegten Linien bewegen dürfen, sollte der Wanderer zunächst nach Jessen zum Bahnhof und dann von dort mit einem Linienbus nach Prettin fahren.

Licht am Ende des Tunnels

Holger Zubke (Foto: Frank Grommisch)

Nun zeigt sich Licht am Ende des Tunnels. Am 1. August sind Novellierungen im Personenbeförderungsgesetz des Bundes in Kraft getreten. „Die Flexibilisierung ist erfolgt“ bestätigt Holger Zubke, Fachdienstleiter für Ordnung und Straßenverkehr in der Kreisverwaltung Wittenberg, auf Nachfrage der MZ. „Das bedeutet tatsächlich, dass wir im nächsten Genehmigungszyklus wieder flexible Bedienformen anbieten dürfen.“ Zwar läuft die aktuelle Linienkonzession im Kreis Wittenberg noch bis Ende 2024, dennoch könnte es schon eher Verbesserungen geben: „Im Zwischenschritt sind gebündelte Bedarfsverkehre möglich“, so Zubke.

Die Leipziger Verkehrsbetriebe bieten für das Umland der Metropole bereits einen haltestellenunabhängigen Shuttledienst als Zubringer zum Stadtverkehr an. Die Kunden können den Bus bis 30 Minuten vor dem gewünschten Fahrtermin per App anfordern. Für den Zubringer bezahlen sie den regulären ÖPNV-Tarif.

Laut Zubke ist es nicht ausgeschlossen, dass private Betreiber so genannte „Pooling-Dienste“ im Kreis Wittenberg anbieten. „Das muss aber als Gelegenheitsverkehr beantragt werden“, erklärt der Fachdienstleiter.

Da als Taxibetrieb ad hoc einzusteigen, sei nicht so einfach, ist von Taxiunternehmer Mario Höhne zu erfahren. „Dazu müssen wir erst einmal die entsprechenden technischen Voraussetzungen schaffen“, so der Jessener. Für jede Sammelbeförderung muss es schließlich von den originären Taxiaufträgen getrennte Nachweise geben. Das Gesetz schreibt vor, dass die Daten an die Genehmigungsbehörden übermittelt werden müssen. So soll Missbrauch und Wettbewerbsverzerrung vorgebeugt werden.

Neuer Nahverkehrsplan

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DSGB) rechnet kaum mit zusätzlichen privaten Mobilitätsanbietern im ländlichen Raum. Aber dort ermögliche es das Gesetz nun „richtigerweise, den ÖPNV zu flexibilisieren und um moderne, digital-vermittelte Angebote sinnvoll zu ergänzen“, heißt es auf der Internetseite.

Für den Kreis Wittenberg soll zunächst ein neuer Nahverkehrsplan erarbeitet werden. „Wesentliches Ziel ist es doch, die Emission von Kohlendioxid zu senken“, erinnert Zubke, dass es attraktive Angebote braucht, damit Autofahrer auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Auf Grundlage des Nahverkehrsplans wird der europaweite Bieterwettbewerb für die neue zehnjährige Genehmigungsphase, ab 1. Januar 2025, ausgeschrieben. Spätestens dann sollte die Flexibilisierung Fahrt aufnehmen.