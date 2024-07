Annaburg/MZ - In den Ortschaften Prettin und Labrun ist die Trinkwasserversorgung auf Grund eines Rohrbruches unterbrochen.

Das teilt die Stadt Annaburg auf ihrer Internetseite mit. Die Reparatur soll im Laufe des Tages beginnen. Um die Bevölkerung mit Trinkwasser zu versorgen wurden Wasserwagen gestellt. Die Wagen stehen in Labrun – Ortsmitte, in Prettin an der Schule, vor der Kita, am Touristenzentrum, in Lichtenburger Straße und an der Apotheke.