Unterkunft an Bundesstraße 187 Endspurt in Jessen: Mini-Hotel steht kurz vor der Eröffnung

Das Mini-Hotel der Firma Roatel wird am 24. Januar in Jessen eingeweiht. Mitarbeiter der Wittenberger Bauunion arbeiten an Fertigstellung des Außenbereichs. Was die Gäste erwartet.