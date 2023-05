Vorbereitungen für siebenten Vieh- und Bauernmarkt laufen seit Tagen auf Hochtouren. Warum Schäfer Frank Seide keine schlaflosen Nächte hat und was Besucher in Mügeln beachten sollen.

Mügeln/MZ - „Ich habe keine Zeit für schlaflose Nächte“, sagt Frank Seide, der als Veranstalter des Vieh- und Bauernmarktes „voll in der heißen Vorbereitungsphase“ steckt. Auf dem Gelände des Freizeitzentrums in Mügeln sind bereits die ersten Absperrgitter aufgestellt, der Parkplatz ist hergerichtet, an einem Stand hängt eine Getränkekarte aus. Am Freitag fällt der entscheidende Startschuss.