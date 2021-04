Regionalität ist Trumpf in Rahnsdorf

Zahna-Elster - Am Marktplatz vor dem Alten Rathaus in Wittenberg soll es am Samstag, 24. April, wieder einen regionalen Bauernmarkt geben. Dies teilte der Veranstalter, der Verein Regionalmarke Mittelelbe, am Mittwochabend mit. Demnach werden von 8 bis 14 Uhr Direktvermarkter ihre Produkte feilbieten. Dazu gehörten beispielsweise Schafskäse, Spargel, Honig, Holzofenbrot, Gemüse, Pflanzen, Wurstwaren und Leinöl.

„Unsere Händler freuen sich auf Ihren Besuch bei schönem Wetter auf den Wittenberger Marktplatz“, spricht Vize-Vereinschef Stefan Wallwitz die potenziellen Kunden direkt an. Ausdrücklich hinweisen müsse man die Marktbesucher allerdings darauf, dass laut Coronaverordnung auf dem Markt ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist.

Mit dabei ist auch das Rahnsdorfer (bei Zahna) Familienunternehmen Eiserbeck mit verschiedenen und selbstgepressten Ölen. „Wir sind sehr schadlos durch die Corona-Zeit gekommen“, sagt Nadine Eiserbeck, der Online-Handel laufe super, der Ölautomat, der sich auf dem Betriebsgelände befindet, wird von den Kunden gut angenommen. In Wittenberg stellt ihr Bruder René Eiserbeck verschiedene Produkte des Hauses vor und bietet auch Proben zur Verkostung an. Die Chefin ist überzeugt, dass in der Corona-Krise mehr Wert auf gesunde Ernährung gelegt wird.

Wer derzeit nicht auf den Markt will, aber an regionalen Produkten interessiert ist, findet eine Auswahl auf der Homepage www.anhaltshop24.de, deren Geschäftsführer Stefan Wallwitz ist. Vor Jahren gab es, als Test des Landes, in der Collegienstraße der Lutherstadt sogar einen Laden mit solchen Regional-Angeboten. (mz)