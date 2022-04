Reger Betrieb im Kreißsaal des Herzberger Krankenhauses

Voller Stolz hält Stefanie Ehrenberg ihren Sohn Leon im Arm, der am zweiten Feiertag in Herzberg geboren wurde.

Jessen/Herzberg/MZ - Sieben Kinder erblickten am 25. und 26. Dezember das Licht der Welt im Kreißsaal in Herzberg. An Heiligabend wurde kein Baby im Elbe-Elster Klinikum geboren, heißt es in einer Pressemitteilung aus der medizinischen Einrichtung, in der auch Patienten aus dem Jessener Land betreut werden.