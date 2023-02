Jessen/MZ - In der Mitgliederversammlung des Kreisbauernverbandes Wittenberg am Dienstag in Jessen (die MZ berichtete) wurde auch die betriebswirtschaftliche Situation der Agrarbetriebe dargestellt. Die teils guten Unternehmensergebnisse waren nach mittlerweile drei Jahren mit bescheidenen bis miserablen Betriebsergebnissen dringend notwendig, stellte der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes, Ralf Donath, fest. Grund für das kräftige Plus seien vor allem höhere Erzeugerpreise infolge einer global engen Versorgungslage gewesen. „Jedoch muss beachtet werden, dass die enorm gestiegenen Kosten für Energie, Dünger und Futtermittel nur zu einem kleinen Teil in dieses Wirtschaftsjahr eingegangen sind.“