Heavy-Metal-Festival „Helheim Open-Air“ wird von Battin nach Jessen verlegt. Was die Bandmitglieder von „Hel’s Throne“ erleben und mit der Stadt in Planung ist.

Andrea Arndt und Jens-Peter Springer weisen jeweils per Plakat auf die beiden Festivals am 1. sowie 29. Juli in Jessen hin.

Jessen/MZ - Die Entscheidung ist gefallen! Das Heavy-Metal-Fest „Helheim Open-Air“ geht am 29. Juli definitiv nicht in Battin über die Bühne. Schuld daran ist der Goldafter-Befall an den umliegenden Bäumen. „Fast alle in der Band Hel’s Throne haben nach einer

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Probe über starken Juckreiz und Hautausschläge geklagt“, erzählt Bassist Jens-Peter Springer, der nach dem ersten Schock froh ist, dass die Stadt Jessen den Metal-Fans nun aus der Patsche hilft.