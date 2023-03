Zerstörungen im Stadtgebiet von Annaburg bereiten große Sorgen. Die Schäden sind erheblich. An einigen Stellen ist offenbar auch Heimtücke im Spiel.

Schäden durch Vandalismus in Annaburg

Schmierereien bzw. Aufkleber an Ortsschildern werden erst einmal unter grauer Farbe versteckt.

Annaburg/MZ - Engagierte Annaburger sind besorgt. Der Vandalismus, so äußerte Bürgermeister Stefan Schmidt (Freie Wählergemeinschaft), habe in Annaburg stark Einzug gehalten. Die Schäden sind erheblich. Die Summe bewege sich im fünfstelligen Bereich, sagte er. Neben anderem wurden Straßenlampen zerstört, was ziemlich ins Geld gehe.