Thüringer Rennrad-Nachwuchstalente aus Jena, Walthershausen, Meiningen und Weimar trainieren in der Elbaue. Höhepunkt ist die Wettfahrt am Samstag. Welche Bedeutung das Rennen mittlerweile hat.

Klöden/MZ - Ein Slalom um fünf Kegel, Passieren einer Engstelle und Fahren auf dem Strich – unter anderem um diese drei Elemente kurven 25 Thüringer Nachwuchsradfahrer auf dem Parkplatz am nördlichen Ortsausgang in Klöden. „Das wird auch am Samstag von ihnen im Wettkampf gefordert“, sagt Michael Schurig an diesem Mittwoch. Dabei gehe es um die Zeit und die Fehlerfreiheit, so der Übungsleiter aus Jena weiter.