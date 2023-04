300 Nachwuchsradler aus Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gingen an den Start zum 14. Elbauerennen in Klöden.

Klöden/MZ - Den rund 300 Radsportlern, die am vergangenen Samstag bei der 14. Auflage des Elbauerennens in Klöden an den Start gingen, stand kein leichter Tag bevor. Obwohl die einzelnen Runden mit circa 4,8 Kilometern Länge und lediglich zehn Metern Höhenunterschied auf dem Papier leicht klingen, sind diese bei Dauerregen, wie er am Samstag vom Himmel kam, eine ordentliche und zwangsläufig nicht ungefährliche Herausforderung.