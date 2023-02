Jessen/MZ - In der Frühe in gemütlicher Ruhe frühstücken und Zeitung lesen – was für so manchen zum morgendlichen Ritual gehört, ist für die Schüler und Schülerinnen der 8a der Jessener Sekundarschule Nord noch immer etwas Neues. Seit einigen Wochen erhalten sie und zwei weitere Klassen ihrer Stufe täglich die Mitteldeutsche Zeitung kostenlos in die Schule geliefert.