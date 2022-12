Purzelbäume schlagen - In der Jessener Turnhalle dürfen Kitagruppen sich austoben

Jessen/MZ - Für die Kinder aus der Kita Koboldmühle wird es einmal im Monat so richtig aufregend. An jedem vorletzten Montag im Monat heißt die oberste Maxime: Auf gar keinen Fall den Turnbeutel vergessen. An diesen Montagen fahren die großen Gruppen in die Turnhalle der Jessener Max-Lingner-Grundschule, um sich in den Weiten der Halle auszutoben und die Regeln der großen Schulkinder zu lernen.