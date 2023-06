Lieferengpässe, viel Bürokratie, wenig Vergütung Protesttag im Jessener Land - Was die Apotheken fordern und was Sepp Müller dazu sagt

Um die medizinische Versorgung und ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern, schließen am Mittwoch viele Apotheken im Landkreis Wittenberg. Was sie am meisten stört.