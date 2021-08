„Projecto Anagrama“ bieten Amüsantes und Akrobatisches aus Schweinitz

Ilja Mook und Nuno Tavares sind das portugiesisch-holländische „Projecto Anagrama“. Beide traten am Wochenende in Mönchenhöfe auf.

Mönchenhöfe - Albertino ist ein Mann mit vielen Träumen. Er versucht sie alle im Kopf zu behalten. Doch damit kann er nicht mehr schlafen. Sein Kopf ist zu voll. Bis er auf die grandiose Idee kommt, alles aufzuschreiben, um seinen Kopf wieder leerer zu bekommen. So beginnt eine amüsante Zeitreise durch die Geschichte eines Buches von der Idee bis zum fertigen gebundenen Exemplar. Aufgeführt hat sie das Duo „Projecto Anagrama“ am Sonnabend im Mönchenhöfener Dorffestzelt.

Aktions- und lehrreich

Albertino, das ist der Portugiese Nuno Tavares. Als Erzählerin der Geschichte ist die Holländerin Ilja Mook seine Partnerin auf der Bühne. Knapp eine Stunde bieten die beiden ihrem Publikum ein Feuerwerk an ungewöhnlichen Ideen, gepaart mit Akrobatik. Und spinnen damit den roten Faden ihrer Geschichte. Lehrreich ist das Stück auch.

Die Kinder zum Beispiel erleben, dass der große schwarze Apparat mit den Tasten nicht etwa eine Rechenmaschine ist, sondern eine Schreibmaschine. So hieß der Computer früher. „Ein Kind hat sich sogar schon mal gewundert, dass wir beiden echt sind“, erzählt Ilja Mook ganz amüsiert. Die Coronapandemie hat viele Kinder eben nur vor dem Fernseher versammelt. Live Theater zu erleben, war ja nicht möglich. Umso mehr hoffen die beiden Artisten, dass nach der Pandemie die Digitalisierung des Theaters wieder etwas zurückgeht.

Ilja Mook und Nuno Tavares sind nicht nur auf der Bühne ein Paar. Seit inzwischen elf Jahren übrigens. Und obwohl sie im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs sind, in der Schweiz, sehr viel aber auch in Österreich und in Deutschland, dazu Tourneen durch ihre Heimatländer Portugal und die Niederlande unternehmen - sie sind Schweinitzer. Seit rund anderthalb Jahren. Die steigenden Immobilienkosten in den Städten sind dafür der Grund. „Wir sind so viel unterwegs. Da ist es eigentlich egal, wo wir wohnen“, meint Ilja Mook, die sehr gut deutsch spricht. Der Hauptsitz ihres Theaters ist aber nach wie vor in Portugal.

Mit Nachbarn in Schweinitz haben sie sich schnell angefreundet. So weitete sich der Kreis aus auch nach Mönchenhöfe. Und so kam dieser Dorffestauftritt zustande. Ihre nächsten Engagements haben die beiden etwa im Schwarzwald und in Kiel in Schleswig-Holstein. Grundschulen, Büchereien, aber auch Kinderbuchmessen sind oft die Auftrittsorte des „Projecto Anagrama“, speziell mit diesem Programm. „Wir sind wirklich sehr viel mit dem Auto unterwegs“, sagt Ilja Mook. Doch „Einband, Blätter und Schrift“ ist nicht das einzige Programm, das sie in ihrem künstlerischen Portfolio haben. Dabei spielt der Zirkus aber meist eine zentrale Rolle.

Den Beruf erarbeitet

Beide sind keine studierten Artisten. „Aber ich habe schon als Kind viel Zirkus gemacht“, sagt die junge Holländerin. Ihr Partner Nuno Tavares hat erstmal Elektromechanik studiert, bevor er das Theater und die Artistik für sich entdeckt und weiterverfolgt hat. Ihr Stück „Einband, Blätter und Schrift“ entstand vor sechs Jahren erst auf Portugiesisch, wurde dann ins Holländische übertragen und ist seit etwa vier Jahren auf Deutsch zu erleben. (mz)