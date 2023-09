Ein Anrufbus Flex der Firma Vetter Verkehrsbetriebe fährt eine vereinbarte Haltestelle in Werdershausen im Kreis Anhalt-Bitterfeld an. Die flexiblen Anrufbusse sind nicht an Linien gebunden und können per Telefon oder über die „mo.pla“-App per Smartphone bestellt werden.

(Foto: Wolfram Schlaikier)