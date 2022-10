Proberunde inclusive vorm Schaupflügen bei Mark Zwuschen

Arbeiten aus Spaß: Etliche der Traktoristen ziehen nur zum Schaupflügen in Mark Zwuschen mit ihrem Trecker das Ackergerät übers Feld, manche zum ersten Mal. Dabei sind vom alten Lanz Bulldog (vorn) über Belarus und ZT 320 viele verschiedene Typen aus der Historie bis zur Moderne am Start.

Mark Zwuschen/MZ - Etwa 25 Technikbegeisterte sind mit ihren Traktoren und Ackergerät nach Mark Zwuschen zum Schaupflügen gekommen. So überschlägt es der Cheforganisator der Veranstaltung vor den „Toren“ von Mark Zwuschen, Lutz Lorenz, eine Stunde nach dem Beginn des Treffens. Und noch immer rollen mehr oder weniger betagte Landwirtschaftszugmaschinen mit Pflügen hintendran an. So zeigt sich Lutz Lorenz mit der Beteiligung recht zufrieden. Zumal sich niemand anmelden muss.