Prettiner Feuerwehr wird 2022 insgesamt 48-mal zu Hilfe gerufen

Die Feuerwehrgarage in Prettin wird zum Versammlungsort, wenn Rückschau auf das zurückliegende Jahr gehalten wird.

Prettin/MZ - Einige Anmerkungen gibt Prettins Ortswehrleiter Mike Lange „seinem“ Bürgermeister Stefan Schmidt dann doch mit auf den Weg zurück in die Stadtverwaltung. Sie gipfelten in den zwei Sätzen: „Aus Sicht des Dienstherrn sollte jede einzelne, voll ausgebildete Einsatzkraft somit ein höchst wertvolles Gut darstellen. Diesen Eindruck haben wir stellenweise nicht.“ Zuvor hatte Mike Lange in seinem Bericht über das vergangene Einsatzjahr auf der Jahreshauptversammlung im Prettiner Gerätehaus dargestellt, welche Anforderungen vor den Feuerwehrleuten stehen.