Preisexplosion auf dem Bau

Jessen

Bislang kam das Bauhandwerk verhältnismäßig gut durch die Coronakrise. Doch nun wird es auch für die Unternehmen in dieser Branche langsam eng. Nicht zuletzt durch die Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen sind Lieferketten gestört und weniger Material wird produziert. Die Folge: Die Preise für Baumaterialien, wie Holz, Metall oder Dämmstoffe steigen rasant.

Preis steigt um 120 Prozent

Gerade die holzverarbeiten Betriebe in der Region spüren die Auswirkungen der sich verschärfenden Situation. Martin Schmager, von der Firma Dach und Holzbau Prettin, erläutert das Problem. Seine aktuelle Baustellen liegt ironischer Weise in mitten eines Waldes. Er und seine Mannschaft decken ein 300 Quadratmeter großes Dach, wofür er 2,7 Kilometer Dachlatten benötigt. „Seit dem Angebot bis heute, gab es vier Preiserhöhungen für Holz“, so der Dachdeckermeister.

Im Februar habe er netto pro laufenden Meter für eine Dachlatte 0,76 Euro bezahlt. Heute müsse er zwei Euro hinlegen und die Prognosen lauten, dass es im August drei Euro sein werden. „Preissteigerungen für Holz sind am Anfang eines Jahres normal, aber wir reden hier von 120 bis 130 Prozent Steigerung.“

Zusätzlich sind die Lieferzeiten nicht mehr einschätzbar. So habe er vor sechs Wochen Material für einen Dachstuhl in Dommitzsch bestellt, der Lieferant sagte ihm, dass die Wartezeit 30 Wochen betragen werde. Der Handwerker vermutet, dass ihm dadurch wohl einige Baustellen verloren gehen werden. Und vielen Kunden ist die Verdreifachung der Bauzeit und des Preises nur schwer bis unmöglich vermittelbar. Einige verstünden nicht, warum der Unternehmer sich nicht an seine abgegebenen Angebote halten könne. „Manche Kunden pochen auf die Verbindlichkeit des Angebots“, so Schmager, der letzen Endes draufzahlen müsse.

Hintergründe

Warum die Preissteigerung bei Holz so exorbitant ist, erklärt Schmager wie folgt: Lediglich ein Drittel des Holzes verbleibe in Deutschland, der Großteil geht ins Ausland, vorwiegend nach Amerika und China. Dazu die Probleme, die aus der Pandemie resultierten. Werke waren geschlossen und Spediteure müssen teilweise drei Tage an den Grenzen warten.

Alles zusammen verschärft die Situation und ein Ende ist nicht abzusehen. „Mein Lieferant kann mir frühestens zwei Tage vorher Bescheid geben, ob er den Termin einhalten kann“, sagt der Unternehmer, für den Planungssicherheit zu einem Fremdwort geworden ist.

In einer Pressemitteilung, beobachtet die Handwerkskammer Halle die Preissteigerungen sehr kritisch. Sie befürchtet, dass, wenn die Entwicklung so weiter geht, für einige Betriebe Kurzarbeit oder Schließungen drohen. Schmager sieht sich bereits in absehbarer Zeit gezwungen, seine Leute in Kurzarbeit schicken zu müssen. In seiner derzeitigen Lage mit leerem Holzlager kann er höchstens noch kleinere Aufträge für Carports fertigstellen.

Im Metallbaugewerbe sieht die Lage ebenfalls nicht gerade rosig aus. Lars Wollschläger erzählt, dass sein vergleichsweise kleiner Drei-Mann-Betrieb in Gorsdorf nicht so stark betroffen sei, aber auch er muss die Preise dem Markt anpassen. Träger aus Baustahl sind fast 30 Prozent teurer geworden und deren Lieferzeiten sehr lang. „Arbeit ist ausreichend da, aber es dauert sehr lange.“

Martin Stets, Geschäftsführer und Inhaber der Dachdecker GmbH Wilde, hat seine Lager voll. Er kauft alles an Dämmmaterial und Holz, was er bekommen kann. „Die Bestände sind aufgefüllt, damit wir keine Baustellen verschieben müssen“, so der Unternehmer. Mittlerweile fügen er und seine Kollegen den Angeboten einen Passus an, dass die Preise angepasst werden können beziehungsweise sich an den Tagespreisen für Holz orientieren. (mz)