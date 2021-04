Polizei sucht Räuber in Jessen

Am Mittwochnachmittag ereignete sich in der Jessener Schulstraße in Jessen eine Raubstraftat zum Nachteil einer 51-jährigen Mitarbeiterin eines Geschäfts. Nach Angaben der Geschädigten habe um 14.40 Uhr ein junger Mann das Geschäft betreten, welcher auf sie zukam und unter Vorhalten eines spitzen Gegenstandes Bargeld gefordert habe.

Dabei soll er die Mitarbeiterin hinter den Tresen gedrängt haben. In der Folge, so die Geschädigte weiter, habe sie dem unbekannten Täter Bargeld in unteren dreistelligen Bereich gegeben. Nachdem er dieses genommen habe, soll er das Geschäft verlassen und sich in Richtung Straße der Jugend entfernt haben.

Die Geschädigte, welche unverletzt blieb, kann den Täter wie folgt beschreiben:

· circa 20 Jahre alt und etwa 165 bis 170 Zentimeter groß

· schwarze strähnige Haare und insgesamt von ungepflegter Erscheinung

· trug im Geschäft eine große Sonnenbrille und keinen Mund-Nasen-Schutz

· bekleidet mit schwarzer Oberbekleidung und einer hellen Hose

· sprach mit deutscher Mundart

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Raubstraftat oder zur Identität des Täters geben können, sich im Polizeirevier Wittenberg unter der Telefonnummer 03491/4690 oder per Mail an prev-wb@polizei.sachsen-anhalt.de zu melden. (mz/red)