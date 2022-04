Polizei sucht nach Überfall in Wittenberg Zeugen

Jessen/MZ - In den frühen Morgenstunden des Dienstags ist ein Ladengeschäft in der Wittenberger Collegienstraße überfallen worden. Da sich auch Einwohner aus dem Jessener Land in der Nähe befunden haben könnten, geht der Mithilfeaufruf der Polizei auch an sie.

Gegen 4.55 Uhr sei laut Polizei ein unbekannter Mann in das bereits geöffnete Geschäft gekommen. Dieser soll sich zielgerichtet in Richtung des Kassenbereichs begeben und dort eine Geldkasse an sich genommen haben. Ein Mitarbeiter des Ladengeschäfts habe daraufhin versucht, den Unbekannten an der Mitnahme der Kasse zu hindern.

Dabei sei der 83-jährige Mann aus Wittenberg vom Täter nach hinten gestoßen worden. Er blieb laut Polizei unverletzt. Der Täter habe dann mit der Kasse, in welcher sich ein zweistelliger Bargeldbetrag befunden haben soll, das Geschäft verlassen.

Der Geschädigte beschrieb den unbekannten Täter laut Polizei wie folgt: Der Mann sei etwa 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen. Unter anderem trug er einen schwarzen Anorak und einen Rucksack derselben Farbe. Er habe deutsch gesprochen.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls gegen den Unbekannten aufgenommen. Die Ermittler bitten Zeugen, die Hinweise zur Identität des Täters oder zum Tatgeschehen geben können, sich im Polizeirevier Wittenberg unter der Telefonnummer 03491/4690 oder per Mail an [email protected] zu melden. Ferner ist die Polizei zu erreichen unter E-Mail [email protected]