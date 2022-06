Politiker und Bauern fordern auf Kreisbauerntag in Jessen gegenseitig umzudenken

Beim Kreisbauerntag in Jessen sind Auswirkungen des Krieges in der Ukraine bestimmendes Thema. Welche Herausforderungen jetzt stehen.

Jessen/MZ - Was kommt auf die Landwirtschaft zu? Diese Frage war eine bestimmende in der Mitgliederversammlung des Kreisbauernverbandes Wittenberg am Donnerstag im Jessener „Schützenhaus“. Die Weltlage hat sich vor wenigen Tagen dramatisch verändert. „Seit dem 24. Februar ist Krieg in Europa“, sagte Kreisvorsitzender Ralf Donath.