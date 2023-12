Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Klöden/MZ. - „Zum Lebiener Mühlenfest dieses Jahr haben viele Besucher sofort wieder kehrtgemacht, als sie erfuhren, dass die Bäume ringsum vom Eichenprozessionsspinner belagert sind“, berichtet Klaus-Rüdiger Neubauer in der Runde. „Als die Bäume dann kahl waren, haben sich die Raupen in der Mühle niedergelassen. Man sah direkt die Prozession dorthin. Die Raupen sind dann in der Mühle mit viel Mühe per Hand aufgesammelt worden.“ Die Geschichte, die der Lebiener damit preisgibt, drückt die ganze Symptomatik der Situation aus. Die besteht darin, dass die Invasion inzwischen mehrerer Raupenarten unbedingt zum Handeln zwingt. Denn zum Eichenprozessionsspinner haben sich nun auch Goldafter und Schwammspinner gesellt.